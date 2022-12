Brasil presta tributo a Pelé

Brasil desdobra-se em homenagens a Pelé. Velório e enterro do rei do futebol mundial marcados para segunda e terça-feira,

O Brasil lamenta a morte do "Rei" Pelé e continua com os tributos ao tricampeão mundial do futebol Edson Arantes do Nascimento.

Além dos três dias de luto nacional, decretado pelo atual Governo de Jair Bolsonaro, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse no dia um de janeiro, já fez saber que o Porto de Santos, no Estado de São Paulo, e o maior da América Latina, vai receber o nome de Pelé.

Um adepto do Santos Futebol Clube afirma que "Ele foi importante porque levou o futebol brasileiro ao palco mundial. Tudo o que ele fez como jogador, a forma como se comportou, a sua integridade mostrou realmente as raízes do futebol brasileiro. É realmente uma grande perda para o país, mas ele está definitivamente a jogar futebol no céu".

"Ele faz parte da história do futebol brasileiro e fará parte da nossa história, tal como Maradona fez na Argentina. Mesmo sem falar, ele é a referência do futebol brasileiro em todo o mundo", conclui outro.

Segundo o Santos Futebol Clube, o velório de Pelé vai ocorrer na segunda-feira. O caixão, com o corpo da lenda do futebol mundial, será colocado no centro do relvado do estádio do Estádio do Santos. Os adeptos poderão assim despedir-se do seu ídolo.

O enterro deve ocorrer no dia seguinte, na terça-feira, após um cortejo pelas ruas da cidade de Santos.

Edson Arantes do Nascimento será sepultado o Memorial Necrópole Ecuménica, numa cerimónia reservada aos familiares.