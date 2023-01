Milhares fazem fila para despedir-se de Pelé

Dezenas de milhares de pessoas fizeram fila à porta do Estádio Vila Belmiro, em Santos, para prestar uma última homenagem àquele a quem todos chamam o Rei: Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ícone do futebol brasileiro e mundial, morto aos 82 anos.

A fila começou antes ainda da chegada do corpo de Pelé, em câmara ardente no estádio desde a manhã de segunda-feira. Esta homenagem dos adeptos acontece antes das cerimónias fúnebres, marcadas para esta terça-feira. O cortejo vai percorrer as ruas de Santos até ao mausoléu da família, para o enterro numa cerimónia reservada aos mais chegados.

Mesmo durante a noite, o afluxo de pessoas ao estádio Vila Belmiro não parou. Pelé, único futebolista a contar com três títulos mundiais no palmarés, é a maior figura de sempre da seleção brasileira e também do Santos, clube onde jogou toda a carreira até sair, já no final do percurso, em meados dos anos 70, para o Cosmos de Nova Iorque.