Mausoléu de Pelé já abriu ao público

De Euronews

Os amantes do desporto rei já podem prestar homenagem ao "rei do desporto" no Mausoléu agora inaugurado no cemitério de Santos, no Brasil.

Uma estátua dourada dá as boas-vindas aos visitantes do mausoléu onde repousam os restos do imortal Pelé.

"O Rei do futebol" foi sepultado na cidade brasileira de Santos, onde Edson Arantes do Nascimento se tornou um gigante do desporto.

O mausoléu, que abriu as portas ao público na segunda-feira, está localizado no Memorial Necrópole Ecuménica, considerado o cemitério mais alto do mundo, o local perfeito para guardar o "Melhor" para a eternidade.

No local de culto para os seus fãs, Pelé segue acompanhado de bandeiras e camisolas do seu Santos, da seleção brasileira e do New York Cosmos.

Pelé é tão grande que o seu nome entrou no dicionário como sinónimo daquele que é "fora do comum (..) cujo valor não tem igual". Ser pelé de algo, é ser o melhor.