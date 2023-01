Missa de Natal na cidade ucraniana de Mukachevo num símbolo de união à luz das velas

Muitos já assinalaram a data a 24 de dezembro, mas os ucranianos ortodoxos celebraram a véspera de Natal a 6 de janeiro. Na cidade ucraniana de Mukachevo, foi celebrada uma missa de Natal no mosteiro de São Nicolau. E apesar dos cortes de energia, muitos ficaram até ao fim; num símbolo de união e força, à luz das velas.

O responsável pelo Mosteiro São Nicolau, Tychon, diz que com as luzes apagadas voltam aos tempos antigos, que podem experienciar a cerimónia de forma diferente e que não se queixam.

Uma missa celebrada também em honra de todos os que estão no campo de batalha, num Natal marcado pela invasão russa da Ucrânia. Os fiéis tentam encontrar refúgio na fé. Rezam pelos soldados e por todas as pessoas que estão a sofrer. Crianças da igreja greco-católica também fizeram uma representação do nascimento de Jesu na cidade de Mukachevo - trazendo um jovial raio de esperança em tempos difíceis para os ucranianos.