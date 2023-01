Danone processada por dependência de plástico

A Danone enfrenta ações legais que tentam forçar a multinacional francesa a reduzir a utilização de plástico.

Várias organizações não-governamentais, como a ClientEarth, a Surfrider Foundation Europe e a Zero Waste France, acusam a empresa de não fazer o suficiente para resolver o problema da quantidade de resíduos nocivos que produz, e pediram a um juiz que a obrigasse a introduzir aquilo a que chamam de "estratégia de desplastificação".

Os ativistas dizem que, segundo a lei francesa, a Danone tem um dever de cuidado que não está a respeitar.

Sebastien Mabile, advogado de uma das ONG, sublinha que a multinacional é “totalmente silenciosa em relação aos riscos que a utilização do seu plástico representa para o ambiente e para a saúde humana”. “São riscos consideráveis, extremamente graves, altamente prováveis e de dimensão global, com uma poluição irreversível, uma vez que o plástico não pode ser removido do ambiente”, afirma Mabile.

A Danone revelou que ficou surpreendida com esta acusação, afirmando que é reconhecida como pioneira na gestão de riscos ambientais. A empresa francesa diz estar a implementar um "quadro abrangente de ações para reduzir o risco do plástico" e a desenvolver a reutilização e a reciclagem. Diz também que está empenhado na investigação de materiais alternativos