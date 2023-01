Encontradas caixas negras do avião que se despenhou no Nepal

As equipas de resgate encontraram esta segunda-feira as caixas negras do avião que se despenhou domingo no Nepal com 72 pessoas a bordo. Já foram recuperados 68 corpos.

As caixas negras podem ajudar a esclarecer as causas do acidente.

Diwas Bohora, residente de Pokhara, filmou os últimos momentos do avião antes de se despenhar: “Não sabia que o avião ia cair. Quando comecei a filmar, como se pode ver no vídeo, o avião inclina-se repentinamente, como um caça se inclina para se desviar de um míssil. Vi isso e fiquei chocado. Pensei que certamente iria cair perto das nossas casas. Achei que tudo ia acabar depois do acidente, que eu também iria morrer".

Proveniente de Katmandu, o avião despenhou-se quando tentava aterrar no Aeroporto Internacional de Pokhara.

Familiares das vítimas esperam no hospital pela identificação dos 68 corpos encontrados.

As buscas continuam, porque ainda há quatro desaparecidos.