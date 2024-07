Avião despenha-se ao levantar voo no Nepal: 18 passageiros morreram e piloto ficou ferido

De Euronews

Acidente aconteceu esta quarta-feira no aeroporto de Tribuhuvan, o principal aeroporto de Katmandu para voos internacionais e domésticos. Causas do acidente estão por apurar.

Um avião que partia para um voo doméstico do aeroporto de Katmandu, no Nepal, despenhou-se esta quarta-feira logo após levantar voo, provocando a morte a todos os passageiros. Na aeronave viajavam 18 pessoas e o piloto, o único sobrevivente do acidente, avança a AP.

Segundo as autoridades, já foram retirados os 18 corpos do avião. O piloto foi levado para o hospital com ferimentos nos olhos, mas não corre risco de vida, informou fonte hospitalar.

O avião da Saurya Airlines viajava de Katmandu para a cidade de Pokhara, um popular destino turístico no Nepal.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram os destroços do avião espalhados numa vala muito próxima da pista e uma densa coluna de fumo sobre o aeroporto. O acidente provocou um incêndio, que foi entretanto extinto. O aeroporto de Tribhuvan em Katmandu, o principal aeroporto do Nepal para voos domésticos e internacionais, foi encerrado para que as equipas de emergência possam trabalhar no local.

Em Katmandu é época de monções, mas não estava a chover na altura do acidente. No entanto, a visibilidade era reduzida em toda a capital, refere a AP.

A Saurya Airlines usa o Bombardier CRJ 200 em rotas domésticas.

Em 2019, um avião de passageiros do Bangladesh despenhou-se no aeroporto de Tribhuvan, matando 51 pessoas. Uma investigação confirmou que o avião não estava alinhado com a pista e que o piloto estava desorientado e tentava aterrar em estado de "puro desespero" quando se deu o acidente.

Em 2015, um avião da Turkish Airlines que aterrou sob um denso nevoeiro derrapou numa pista escorregadia do aeroporto. Viajavam 238 pessoas na aeronave, mas não houve feridos graves a registar.