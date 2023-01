Milhares contra políticas de Pedro Sánchez em Espanha

Milhares de espanhóis responderam ao apelo de associações e partidos e de partidos da direita e extrema-direita, para um protesto contra o governo de Pedro Sánchez em Madrid, neste sábado.

De acordo com as autoridades, a manifestação contou com a presença de 31 mil pessoas, um número muito inferior às 500 mil anunciadas pelos organizadores. Várias figuras de direita e de extrema-direita estiveram presentes na mobilização contra as políticas do Primeiro Ministro espanhol.