Shiffrin bate recorde no esqui feminino

A esquiadora norte-americana Mikaela Shiffrin é a nova detentora do recorde do maior número de vitórias em etapas das do Campeonato do Mundo de esqui feminino.

A atleta de 27 anos conquistou a vitória número 83 no slalom gigante da estância italiana de Kronplatz.

Shiffrin destronou assim a compatriota e lenda do esqui Lindsey Vonn, que pôs fim à carreira há quatro anos na sequência de várias lesões, com 82 vitórias no palmarés.

Precisa agora de apenas quatro vitórias para ultrapassar o recorde absoluto de 86 vitórias detido pelo sueco Ingemark Stenmark.