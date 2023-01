Vaga de frio atravessa o hemisfério norte. Portugal está em alerta até domingo com temperaturas negativas em vários distritos. Algumas autarquias acionaram já os planos de contingência. Em Lisboa, foram criados refúgios para os sem-abrigo e as equipas de rua foram refoçadas.

Num viaduto junto à estação de Santa Apolónia, voluntários tentam levar um pouco de caleor a quem permanece na rua. Natália Amador, da CASA, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, explica que o local é "muito frio e cheio de correntes de ar," mas que muitos preferem ficar por ali. "Mesmo quando há estas noites frias, este é normalmente um dos poucos lugares onde ficam," diz.

O viaduto junto a Santa Apolónia, em Lisboa, é o único abrigo para muitas pessoas RTP via EBU

Na Grécia, é a chuva intensa que está a causar problemas. A polícia pede à população para evitar todas as viagens, sobretudo para quem vive na capital. Vários bairros encontram-se inundados e isolados.

Alguns países da Ásia enfrentam condições ainda mais duras.

No Japão, a queda súbita de neve chegou ao litoral no norte e leste do país e transformou em pesadelo qualquer deslocação.

A tormenta atingiu também a Coreia do Sul. O manto de neve chegou aos70 centímetros de altura nalgumas localidades.

Imagens raras de um frio das arábias Euronews

A neve transformou também a paisagem no sul da Península Arábica, especialmente nas terras altas de Omã.