Mais de 50 mortos em acidentes no Paquistão

No Paquistão, pelo menos 51 pessoas morreram em dois acidentes este domingo.

No sul dos país, um autocarro caiu de uma ponte e incendiou-se. Há 41 mortos confirmados. O veículo transportava um total de 48 passageiros quando atingiu um pilar e saiu da rota. Tinha viajado durante a noite entre a capital provincial do Balochistão, Quetta, e a cidade portuária meridional de Karachi. As autoridades “temem que o condutor possa ter adormecido".

No norte do Paquistão, pelo menos 10 estudantes morreram num acidente de barco. No local, continuam as operações de salvamento para encontrar os nove alunos que estão desaparecidos.