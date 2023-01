Gastos recorde no setor privado de saúde em Espanha

Noelia decidiu recorrer a uma clínica privada de Dermatologia, em Madrid, para evitar a média de 70 dias de espera no sistema público de saúde. "É verdade que no público demora-se muito mais tempo para conseguir uma consulta e, às vezes, há situações em que não se pode esperar", explica.

Há cerca de 12 milhões de pessoas a fazer a mesma escolha em Espanha. Desde o início da pandemia, os cuidados privados de saúde neste país recolheram mais um milhão e meio de aderentes.

Para Jesús Fernández Lobo, diretor da Dermatoclinic, "o serviço público está sujeito a uma pressão insuportável. O sistema privado assume o volume de pacientes que não conseguem ser atendidos no público".

As consequências da pandemia são ainda bem visíveis. Há mais de 700 mil pessoas na lista de espera para uma cirurgia. O jornalista Jaime Velázquez aponta que "também o tempo de espera nas clínicas privadas tem aumentado devido ao contexto que se vive nos hospitais públicos".

E, assim, as despesas em seguros de saúde em Espanha aumentaram 7% só no ano passado, mais de 10 mil milhões de euros.

Segundo Juan Abarca, presidente do Instituto do Desenvolvimento e Integração da Saúde, "o problema não é o crescimento do setor privado, é o medo de ter de ir ao público. Ao setor privado, interessa que o setor público funcione bem, porque o nosso modelo é complementar, não é substituir".

Entretanto, profissionais de saúde e cidadãos saem às ruas para pedir condições dignas para toda a gente.