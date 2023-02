Primeiro fogo em grande escala este ano em França

Um incêndio no parque natural dos Alpilles, junto à cidade de Mouriès, no sudoeste de França, consumiu pelo menos 130 hectares de mata, só este sábado. De acordo com os bombeiros, foi o primeiro fogo em grande escala do ano.

As chamas foram alimentadas por um ventos fortes, com picos até 110 km/h. Cerca de 230 bombeiros de todo o departamento, e uma centena de máquinas, incluindo "60 especificamente dedicadas ao combate", foram mobilizados, conseguindo conter as chanas.

Uma centena de bombeiros permaneceu no local para assegurar as operações vigilância e rescaldo. As autoridades retiraram preventivamente oito pessoas, a pedido dos bombeiros. Duas estradas foram coratadas.

Foi aberta uma investigação para determinar as causas do incêndio. Os bombeiros dizem que "as origens do incêndio exigem uma investigação minuciosa" acrescentando que "nesta fase nenhuma pista é favorecida".