Em França, mais de 960 mil pessoas sairam às ruas, este sábado, um pouco por todo o país, para protestar contra o aumento da idade da reforma, de acordo com dados das autoridades. Os sindicatos falam em mais de 2.2 milhões de manifestantes.

Os protestos foram marcados por confrontos e desacatos, principalmente na capital, Paris, onde os manifestantes incendiaram um carro e vários caixotes do lixo. A polícia foi obrigada a usar gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

De acordo com as autoridades, há registo de um polícia ferido e de pelo menos 10 pessoas detidas na capital gaulesa.

As manifestações acontecem numa altura em que a proposta do governo, de alterar a idade da reforma dos 62 para os 64 anos, está ainda a ser discutida no Parlamento.

Para a próxima quinta-feira, dia 16 de Fevereiro, está já agendado outro dia de mobilização e vários setores ameaçam avançar para greve geral a partir de 7 de março, caso o governo não recue até essa altura.