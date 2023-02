Em Antáquia, o choque transforma-se lentamente em raiva

Na Turquia e na Síria, milhares de pessoas perderam tudo. Agora, a espera e a esperança preenchem os dias dos sobreviventes.

Em Antáquia, a capital da província de Hatay, Umut Senoglu dorme num carro com a mãe há quase uma semana. Contou à Euronews que no domingo as equipas de resgate conseguiram retirar 20 corpos dos escombros, e que no sábado foi retirada a última pessoa com vida. “É difícil. Às vezes choramos. Às vezes, apenas esperamos", confessou.

Depois de sete dias de espera, o choque e a incredulidade estão lentamente a transformar-se em raiva, por causa do que muitos descrevem como uma resposta caótica.

"Empresas privadas enviaram as suas gruas e escavadoras. Mas quando chegaram, não sabiam o que fazer, eram apenas operadores técnicos. Podem usar gruas mas não são especialistas em salvamentos”, lamentou Umut.

Esta foi a pior catástrofe natural a atingir a Turquia em quase um século. E o governo diz que não havia hipótese do país estar preparado para algo desta magnitude.

A capital da província de Hatay está entre as mais duramente atingidas pelos sismos. Uma tragédia virou ao contrário a vida das pessoas. Sem eletricidade, água e casas de banho, aqueles que sobreviveram estão em grande risco. A cólera está a alastrar rapidamente - e os abalos secundários acontecem a toda a hora, todos os dias.

Em Antaquia, vive-se com a lembrança insistente de como a vida é tão frágil.