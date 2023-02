Tiroteio em universidade dos EUA faz pelo menos três mortos

Foi uma noite de angústia que se viveu na Universidade Estadual do Michigan, nos Estados Unidos, cenário de um tiroteio em massa que fez pelo menos três mortos e cinco feridos. O suspeito, identificado como um homem de 43 anos, alvejou várias pessoas e fugiu. O corpo foi depois encontrado nas proximidades do local do crime, num aparente suicídio.

Imagem do suspeito captada pelas câmaras de vigilância

O estado de vários dos feridos é muito grave, segundo o subchefe Chris Rozman, da polícia do campus universitário, que disse que várias das pessoas transportadas para o hospital têm ferimentos muito graves e correm perigo de vida.

O suspeito, alegadamente, não tinha qualquer ligação com a universidade e a relação com as vítimas é pouco clara. Todas as atividades do campus foram canceladas durante 48 horas.