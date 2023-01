As autoridades americanas encontraram, já sem vida, o suspeito de ter levado a cabo o tiroteio em massa deste domingo, num salão de dança em Monterey Park, no Estado da Califórnia.

As autoridades localizaram o veículo do suspeito, cerca de 12 horas após o trágico incidente. Pelo menos 10 pessoas morreram e 10 ficaram feridas, algumas com gravidade.

Robert G.Luna, polícia, deu conta de que às 12:52 (hora local), a equipa das forças de segurança, aproximaram-se da carrinha e determinaram que "o suspeito sofreu um ferimento de bala auto infligido e, foi declarado morto, no local".

"Durante as buscas, foram encontradas várias provas dentro da carrinha, que ligam o suspeito a ambos os locais: Monterey Park e Alhambra. Foi ainda descoberta uma arma dentro da carrinha", disse ainda o agente da autoridade.

O suspeito chamava-se Huu Can Tran, era asiático e tinha 72 anos de idade. Após o crime, ainda se deslocou a outro salão de dança, na cidade de Alhambra, provavelmente, com o objetivo de fazer mais vítimas, mas membros da comunidade acabaram por desarmá-lo e ele fugiu. As motivações do crime ainda não são conhecidas.