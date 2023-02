Sobreviver dez dias depois do sismo

Passaram dez dias desde que dois enormes terramotos atingiram a Turquia e a Síria, As operações de resgate estão lentamente a transformar-se em operações de recuperação. As notícias de “milagres” são cada vez mais esporádicas.

Hoje, uma mulher de 74 anos foi resgatada depois de 227 horas debaixo dos escombros.

O governo turco rejeitou as denúncias de que existiam problemas na coordenação das operações de resgate ou que estas tinham parado, insistindo que há mais de 76 países com equipas no terreno.

Entretanto, os feridos continuam a ser transferidos para outras cidades para tratamento.

Em Adana, a maioria dos hospitais estão a funcionar sem capacidade e alguns familiares estão literalmente a acampar no local, à espera que os seus entes queridos recuperem.

Muitos sobreviventes continuam “assombrados”

Halil Ibrahim demorou mais de 20 minutos a sair dos escombros do seu edifício desmoronado em Karamanmarash."Estávamos no topo do nosso edifício quando este desabou, todo o som parou", contou Halil à repórter da Euronews.

Depois, começou a corrida para tirar a sua mulher Cigdem e o seu filho dos escombros, o que fez com as suas próprias mãos.

"Os seus lábios estavam roxos. Era evidente que estava sem oxigénio e sem sangue e não respondia à minha voz". Levámo-la para o outro hospital da cidade e quando lá chegámos, não foi possível descrever o horror. Esqueça as camas, as cadeiras, as macas. Não havia espaço para a colocar por causa dos cadáveres e dos pacientes. Tive de empurrar as pessoas para o lado e pô-la no chão".

A mulher de Halil foi operada ontem e permanece na Unidade de Cuidados Intensivos.