Desolação na Nova Zelândia após a passagem do ciclone Gabrielle

O ciclone Gabrielle deixou um cenário desolador em Wairoa, na Nova Zelândia.

Descrita como a pior tempestade de uma geração, deixou uma paisagem apocalíptica com milhares de casas inundadas, aldeias isoladas e um número ainda indeterminado de mortos.

O primeiro-ministro do país, Chris Hipkins, disse esta quinta-feira: "Tragicamente, a polícia confirma que o número de mortes causadas pelo ciclone é atualmente de cinco. Ainda há pessoas sobre as quais a polícia tem sérias preocupações e precisamos de estar preparados para a probabilidade de haver mais fatalidades".

Há centenas de desaparecidos. Segundo a agência EFE podem ser cerca de 1400 e mais de 10.000 pessoas foram deslocadas. Alguns receiam que o drama continue depois de regressarem às suas casas.

Uma mulher, obrigada a abandonar a residência, diz, ansiosa: "Quero ir ver se a minha bebé está bem na urupa (cemitério), espero que ela não tenha sido levada pelas águas".

Embora o ciclone Gabrielle tenha passado, os meteorologistas preveem novas tempestades sobre a Ilha do Norte, a mais afetada, onde chove há semanas sobre sobre solos há muito ensopados.

Neste dia de quinta-feira, em que se preveem ainda chuvas fortes em algumas partes da Ilha do Norte, as autoridades tentam chegar às localidades isoladas, para levar água e provisões e restabelecer as comunicações, a rede elétrica e desobstruir estradas.

Para além do ciclone, a ilha foi também atingida por um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter, esta quarta-feira.

Os residentes de algumas zonas, incluindo Hawke's Bay, onde desapareceu o maior número de pessoas, começaram as operações de limpeza, à medida que as águas vão descendo e enquanto esperam a chegada dos navios da marinha com milhares de litros de água potável, provisões, produtos sanitários e pessoal médico.

O governo declarou o estado de emergência nos distritos de Auckland, Northland, Tairāwhiti, Bay of Plenty Region, Ōpōtiki, Whakatāne, Waikato, Thames-Coromandel, Hauraki, Tararua, Napier e Hastings.