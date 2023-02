Nacionalistas sérvios protestam contra governo de Aleksandar Vucic

Um grupo de nacionalistas sérvios invadiu as ruas de Belgrado, esta quarta-feira, decidido a travar o processo de independência do Kosovo. O estatuto, que depende do reconhecimento da Sérvia, é essencial para o país que possa integrar a União Europeia.

Durante o protesto, realizado no Dia do Estado Sérvio, vários manifestantes exigiram a demissão do presidente, depois de Aleksandar Vucic ter insinuado que as sanções contra a Rússia podem vir a ser inevitáveis.

Conhecido apoiante da invasão da Ucrânia e pelos laços com o grupo de mercenários Wagner, o líder do movimento de extrema-direita “Patrulha do Povo” dirigiu-se à multidão com a promessa de mais protestos. Em público, Damnjan Knezevic pediu ainda a ajuda da Rússia para impedir a independência do Kosovo

Para os manifestantes a única opção para o Kosovo é a reintegração no sistema sérvio.

"Se este governo nos trouxe aqui, acho que está na altura de o mudar. Sou a favor da Rússia como uma família. A minha família está ligada à Rússia", diz uma das participantes.

Outro dos manifestantes reclama que o presidente "não comprou o Kosovo, nem o recebeu, nem é dele, nem o pai o deixou para ele, para que possa assinar o que precisa de assinar".

O presidente sérvio tem sido criticado pelo Ocidente por manter boas relações bilaterais com Moscovo. Em resposta à contestação interna, Vucic afirma ter a situação sob controlo e que não vai permitir ameaças à ordem constitucional por parte de “bandidos”, mesmo que com ajuda do exterior.