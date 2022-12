Kosovo reabre fronteira com a Sérvia

A normalidade está a voltar ao Norte do Kosovo e as tensões diminuíram.

Esta quinta-feira, o principal posto fronteiriço entre a Sérvia e a antiga província do Kosovo reabriu, afastando assim os temores de uma nova crise na região dos Balcãs, que poderia escalar para um conflito armado.

A polícia do Kosovo confirmou que foram removidas as barricadas no posto fronteiriço de Merdare e que é agora possível o tráfego no principal ponto de passagem com a Sérvia.

Outros bloqueios nas estradas foram também removidos, incluindo o de Rudare, perto da cidade de Mitrovica.

O desmantelamento dos bloqueios ocorre após o anúncio do presidente sérvio Aleksandar Vucic que acede assim aos apelos da União Europeia e dos Estados Unidos da América.

No entanto, o chefe de Estado Sérvio deixou o aviso de que "as barricadas são desmanteladas, mas a desconfiança mantém-se".

A missão KFOR da NATO, no Kosovo, louvou a iniciativa de remover os bloqueios de estradas e apelou à sua rápida conclusão e à prevenção de qualquer possibilidade de incidentes que possam pôr em risco a segurança, que tem sido muito frágil nas últimas semanas.