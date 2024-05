Com os receios sobre a credibilidade da NATO, a ideia de uma alternativa interna está a entrar no debate político interno da Alemanha.

O plano francês de oferecer um guarda-chuva nuclear à Europa recebeu o apoio do eurodeputado alemão Manfred Weber, que lidera o Partido Popular Europeu, contribuindo para o debate político interno antes das eleições europeias de junho.

A invasão da Ucrânia pela Rússia e a perspetiva de que uma segunda presidência de Donald Trump possa enfraquecer a aliança transatlântica aumentaram a importância de uma alternativa nacional à NATO.

Num vídeo transmitido pela televisão na quinta-feira, Weber sugeriu que prefere os planos apresentados pelo presidente francês Emmanuel Macron e criticou o chanceler de esquerda Olaf Scholz por não se ter envolvido.

Weber disse num painel apresentado pela estação de televisão bávara BR24, depois de Macron ter proposto alargar as garantias de segurança com base na dissuasão nuclear: "Estou desiludido com o facto de Olaf Scholz, o governo federal, não ter voz, de não haver absolutamente nenhuma resposta para esta proposta".

Macron "está a alargar a conceção da segurança nacional da França de um conceito puramente territorial para um conceito europeu", disse Weber. "Ele está pronto para dizer: a ordem de segurança da França é atacada quando a Lituânia é atacada".

Num amplo discurso sobre a política europeia no final de abril, Macron disse que a dissuasão nuclear da França era um "elemento indispensável da defesa do continente europeu".

Os receios sobre a capacidade de defesa da Europa aumentaram depois de Trump ter sugerido que não iria socorrer os aliados que não gastassem o suficiente nas suas forças armadas, minando os compromissos do tratado que sustenta a NATO.

A França é a única potência nuclear que resta na UE, embora não seja imediatamente claro qual o papel que Bruxelas, ou eurodeputados como Weber, poderão desempenhar no desenvolvimento da ideia.

A Comissão Europeia está a tentar coordenar a produção militar dos seus membros para ajudar a armar a Ucrânia e a sua presidente, Ursula von der Leyen, disse que vai fazer da defesa um elemento central de um esperado segundo mandato.

Mas a UE também inclui membros neutros, como a Irlanda e a Áustria, e está impedida, pelos seus tratados fundadores, de comprar armas diretamente.

Em fevereiro, Scholz - um socialista que lidera uma coligação que também inclui os partidos verde e liberal - disse ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung: "Não penso muito neste debate", sobre uma garantia nuclear europeia, citando a adesão à NATO e a decisão do país de não procurar as suas próprias armas atómicas.

No início desta semana, o presidente russo Vladimir Putin ordenou testes de armas nucleares táticas, num aparente aviso aos aliados da Ucrânia para recuarem.