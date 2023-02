Rússia não deverá ter vitórias até 24 de fevereiro

A Ucrânia pediu às escolas a realização de aulas à distância de 22-24 de Fevereiro devido ao risco de ataques com mísseis russos quando se assinala o primeiro aniversário da invasão, iniciada por Moscovo em 2022.

Em relação à situação no terreno, é improvável que as forças russas consigam obter qualquer vitória até 24 de fevereiro, dizem o Instituto para o Estudo da Guerra e o Ministério da Defesa do Reino Unido.

As forças russas continuam a fazer progressos táticos adicionais dentro e nos arredores de Bakhmut, no Leste da Ucrânia.

O organismo, sedeado, nos EUA, diz que as imagens de geolocalização dessa área podem sugerir que as forças russas desistiram de tentar cercar Bakhmut e, em vez disso, estão a concentrar-se em lutar a partir do norte.

Responsáveis ucranianos comunicaram que as forças russas continuam a reforçar e a construir fortificações nas zonas de retaguarda no sul da Ucrânia.

O Presidente da Câmara de Melitopol diz que as forças russas aumentaram o número de forças do Grupo Wagner, mobilizaram pessoal e batalhões vindos da Ossétia do Norte e Dagestani em áreas, não especificadas, da região de Zaporíjia.

O ISW concluiu que o transporte dessas forças irregulares, que provavelmente estão desgastadas, mal treinadas, ou ambas, para a região de Zaporíjia, sugere que para a liderança militar russa não é prioridade fazer novas conquistas territoriais no sul da Ucrânia.