O charme do bairro de Harajuku e as subculturas de Tóquio

A Euronews falou com pessoas que vivem e trabalham em Tóquio, para descobrir por que gostam de viver na capital japonesa.

Misha Janette, diretora criativa, antiga estilista de moda e jornalista afirma que adora viver em Tóquio porque a cidade respira liberdade.

"Em Tóquio, cada um é livre de ser quem quiser, de estar onde quiser. Por isso, há muitas sub-culturas interessantes à nossa volta”, contou Misha Janette.

Misha Janette explica-nos por que adora viver em Tóquio euronews

O charme do bairro de Harajuku

“Eu diria que um dos bairros que definem a minha carreira e também a moda no Japão é o Harajuku, em particular um lugar chamado Ura-Harajuku, que significa ‘ruas secundárias de Harajuku’. Há uma rua chamada Cat Street onde as pessoas caminham de Harajuku até Shibuya, para fazer compras ou para desfilar e mostrar o traje que estão a usar”, acrescentou Misha Janette.

Tóquio não é tão assustador como parece" Misha Janette, diretora criativa, residente em Tóquio

"Uma das minhas lojas favoritas de roupa em segunda mão é a BED, num bairro chamado Shimokitazawa. A proprietária, Miki, tem um estilo fantástico, tem olho para a moda. Quando entramos na loja, encontramos sempre algo único”, sublinhou Misha Janette.

Loja de roupa em segunda mão no bairro de Shimokitazawa, em Tóquio euronews

O caos tranquilo da cidade

"Eu adoro andar de bicicleta elétrica. Consigo ver as áreas de caos tranquilo que nunca teria visto se apanhasse o comboio e descesse sempre nas mesmas estações", disse a diretora criativa residente em Tóquio.

A renovação do parque Miyashita

O parque Miyashita, recentemente renovado, já se tornou num lugar incontornável da capital japonesa.

“Convido as pessoas a visitarem Tóquio, porque não é tão assustador como parece. Prometo-vos que vão encontrar algo que adoram", concluiu Misha Janette.