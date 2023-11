Uma cidade de contrastes: porque é que a tranquilidade e a agitação de Tóquio a tornam tão especial?

Se pensarmos em Tóquio, provavelmente vem-nos à cabeça uma cidade repleta de arranha-céus. Mas há muito mais neste destino, com muitos paraísos de tranquilidade para descobrir.

Neste episódio de My City: Tóquio, o apresentador de rádio e televisão Harry Sugiyama e Hakken, cosplayer, mostram-nos os seus locais favoritos da capital japonesa.

Longe de todas as luzes e da agitação, Harry adora o outro lado de Tóquio: a tranquilidade e a natureza. É um corredor ávido e, por isso, um dos seus locais preferidos para fazer alguns quilómetros é o Parque Yoyogi.

Também não resiste a uma caminhada no Monte Takao, que fica a 50 minutos de comboio do centro de Tóquio. Aqui, os visitantes podem trocar o burburinho da grande cidade pelo quase silêncio, explorando os muitos trilhos disponíveis.

Para descontrair e desfrutar de uma saída noturna, Harry mostra-nos dois dos seus restaurantes preferidos, nas zonas de Nishi-Azabu e Yanaka, onde come uma omeleta japonesa feita com carinho e um caril cheio de ricas especiarias.

Para Hakken, da Malásia, Tóquio é uma cidade colorida para onde viajam frequentemente. Veste-se de diferentes personagens como parte do seu Cosplay, e explora Nippori, também conhecida como a "Cidade dos Tecidos", para obter alguns materiais peculiares.

Hakken gosta das lojas modernas e do design de Omotesando, mas também nos mostra uma das suas lojas de antiguidades preferidas, nas ruas laterais mais calmas.

Para ter uma excelente vista noturna da cidade, Hakken sobe à torre da Shibuya Scramble Square. A partir do miradouro do SHIBUYA SKY, pode maravilhar-se com o mar de arranha-céus brilhantes que enchem esta megacidade.