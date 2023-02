Combates transformaram Bakhmut numa cidade-fantasma

Na batalha por Bakhmut, no leste da Ucrânia, as forças de Kiev continuam a contrariar as pretensões russas de ocupar mais território na região. Tanto a Ucrânia como a Rússia reivindicam o controlo da zona.

As imagens divulgadas pela agência estatal russa Ria-Novosti revelam como a mais longa batalha desta guerra transformou Bakhmut numa cidade-fantasma.

Da população de 80 mil habitantes que vivia aqui antes da guerra, restam cinco mil, que se recusaram ou não puderam deixar a cidade.

Em Kiev, o presidente Volodymyr Zelenskyy recebeu o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, na primeira visita de sempre de um político deste país à Ucrânia. O ministro levou consigo a promessa de dar à Ucrânia cerca de 380 milhões de euros em ajuda humanitária.

A Ucrânia divulgou, entretanto, imagens de drone que mostram tanques e outros veículos blindados de combate russos a serem destruídos por minas ou parados por ataques ucranianos ao tentarem aproximar-se de Vuhledar, na região de Donetsk. Esta tornou-se a mais recente cidade apanhada neste conflito sem fim à vista.