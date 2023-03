Forças russas podem mudar de estratégia em Bakhmut

"As forças russas parecem ter reduzido temporariamente os esforços para cercar Bakhmut e podem, em vez disso, estarem concentradas em pressionar as forças ucranianas a retirarem-se da cidade. Intensificaram as operações ofensivas na periferia norte e nos subúrbios de Bakhmut nas últimas semanas e têm conseguido alguns ganhos nesta área".

Não perca a análise da completa da jornalista Sasha Vakulina à guerra na Ucrânia no vídeo.