O Qatar tem uma visão para os próximos anos: transformar-se "num país avançado até 2030, capaz de sustentar o seu próprio desenvolvimento e de proporcionar um elevado nível de vida para todo o seu povo durante as gerações vindouras".

No núcleo estão quatro pilares; desenvolvimento humano, desenvolvimento económico, desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental, todos destinados a impulsionar o país.

Neste episódio de Qatar 365 exploramos a forma como a educação está a ser utilizada como ferramenta de progresso no Qatar e a forma como o país está a conceber novas e mais acessíveis formas de aprendizagem.

Encontramo-nos com vários líderes de projectos baseados na Education City, a casa da Fundação Qatar, para descobrir como questões como as alterações climáticas, o impacto da Covid-19, a desigualdade, a deficiência e a segurança em linha estão a ser abordadas.

Fundada pela realeza do Qatar

Education City, uma série de campus dedicados à aprendizagem e educação, foi fundada pela mãe do Emir, Sheikha Moza bint Nasser, no papel de Presidente da Fundação do Qatar.

Moza bint Nasser tem falado de educação, uma das suas paixões, e descreve no seu website como tem "liderado reformas sociais e educacionais no Qatar e em todo o mundo durante muitos anos através das suas iniciativas pioneiras na educação e desenvolvimento juvenil".

O seu projeto principal, Education City, estende-se por 12 quilómetros quadrados e alberga oito universidades internacionais, uma rede de eléctricos e um estádio que aculheu jogos do Campeonato do Mundo.

Em 2009, a WISE foi fundada no âmbito da Fundação Qatar - uma plataforma internacional para encorajar o pensamento criativo, que atua como referência global na educação moderna, promovendo projetos em todo o mundo com prémios em dinheiro. Desde então, tem tido impacto em mais de 250 milhões de beneficiários em 200 países.

Vencedores dos Prémios WISE 2022

As questões importantes das alterações climáticas e da Covid-19 foram abordadas por dois vencedores dos prémios WISE 2022.

Reap Benefit, uma organização indiana sediada em Bangalore, oferece programas de mentoria de dois meses para ensinar os cidadãos a lutar contra as alterações climáticas, concentrando-se em soluções locais e no poder da tecnologia.

A Organização Internacional do Trabalho estima que o aquecimento global poderá eliminar 34 milhões de empregos na Índia até 2030, mas o fundador e CEO da Reap Benefit, Kuldeep Dantewadia, acredita que podem mudar esse futuro investindo e galvanizando os jovens.

Alguns utentes da Reap Benefit Reap Benefit

Disse Dantewadia: "Penso que os jovens não são o futuro. Penso que eles são o presente e quando se tenta resolver um problema muito, muito complexo, é preciso ter o presente para começar a resolvê-lo".

Outro vencedor do último WISE Awards foi um projeto que veio da Education City: Education Above All é um grupo que criou o Banco de Recursos Educativos Gratuitos na Internet (IFERB) para alargar o acesso à educação.

O IFERB fornece gratuitamente recursos de aprendizagem, jogos e atividades para crianças dos dois aos 16 anos de idade para combater a perturbação da educação causada pelo Covid-19, especialmente em locais remotos e de baixo rendimento.

Janhvi Kanoria, diretora de Desenvolvimento da Inovaçãona Education Above All, afirmou: "O conceito é pensar na aprendizagem baseada em projetos e nós quisemos simplificar isso para contextos de baixos recursos. Assim, quisemos ter a certeza de que as crianças que não tinham nada mas também talvez não tivessem acesso a um educador formado ou a um facilitador podem, ainda assim, aprender.

Criança usando os recursos da Education Above All Education Above All

Adaptar a educação para as pessoas com dificuldades de aprendizagem

Asmaa Al Fadala, diretora de Investigação e Desenvolvimento de Conteúdos da WISE disse à Euronews que a Covid-19 foi incrivelmente perturbadora para a educação, especialmente para as crianças com dificuldades de aprendizagem.

Al Fadala disse à Euronews que a WISE conduziu um projeto com a Universidade de Cambridge para estudar como os pais e as crianças com deficiência lidavam com a continuação da sua educação.

Disse: "Identificámos uma série de conclusões e recomendações para estas necessidades particulares. Assim, por exemplo, aqui no Qatar, descobrimos que existe uma comunicação muito boa entre as escolas e os pais. Mas descobrimos que os alunos precisam de lições empenhadas para os ajudar a lidar com esta pandemia. Com base na recomendação desse estudo, estamos agora também a colocar em prática um roteiro para as deficiências inclusivas e de aprendizagem para o Qatar".

Asmaa al Fadala, diretora da WISE Euronews

O Best Buddies Qatar, que foi criado há 15 anos, é um programa que está a trabalhar para ajudar a integrar pessoas com dificuldades de aprendizagem na educação. Ao abrigo do programa, os estudantes com 12 anos ou mais com diferentes capacidades são emparelhados para que se possam conhecer uns aos outros.

Abdullah e Kareem são amigos graças ao programa Best Buddies Euronews

A ideia é que os estudantes sem uma deficiência cognitiva sejam capazes de aprender mais sobre os seus pares, ao mesmo tempo que promovem a integração social e minimizam o isolamento das pessoas com deficiência.

Rania Aboughaida, uma especialista de programas na Best Buddies Qatar disse que as amizades feitas tendem a ser "duradouras", uma vez que combinam pessoas com base no "género, idade e interesse".

Apoio aos pais de crianças com dificuldades de aprendizagem

Apoiar uma criança com dificuldades de aprendizagem pode ser um desafio para os pais, mas um grupo de três mães criou uma página Instagram para partilhar dicas e recursos.

Aisha Al-Amari, uma das fundadoras da Plataforma dos Pais de Crianças com Autismo, disse que ficou inicialmente chocada e "em negação" quando soube do diagnóstico do filho.

No entanto, ao começar a aprender mais sobre a educação de uma criança com uma deficiência de aprendizagem, decidiu que a partilha de conhecimentos poderia ajudar a moldar uma infância e relações familiares mais felizes.

Diz: "Descobrimos que ao aprender com outras mães que passaram pela mesma experiência, especialmente com diagnósticos recentes, as mais jovens, torna-se mais fácil para nós encontrar a abordagem terapêutica, a abordagem escolar e que abordagens funcionam realmente com os nossos próprios filhos".

Promoção da segurança online

Um dos desafios que os jovens enfrentam no século XXI, é como criar espaços seguros e livres de assédio, exploração e conteúdos nocivos em linha.

Num evento dos Dias de Aprendizagem de Doha, o repórter da Euronews Aadel Haleem deparou-se com a Kabuni, uma empresa tecnológica que tenta criar um 'metaverso' seguro à medida das crianças.

Nimesh Patel, cofundador da Kabuni, afirma: "A segurança vem de múltiplos elementos diferentes: quanto tempo vai ficar lá dentro? Como é que interage e se comporta? Quais vão ser os protocolos se algo correr mal? Penso que temos de trabalhar em conjunto como pais, indústria. Até mesmo os utilizadores para descobrir qual é o equilíbrio entre segurança e liberdade em experiências imersivas".

Ao abraçar diferenças e novas tecnologias, o Qatar está a liderar o caminho na quebra de sistemas educativos ultrapassados e a dar uma nova perspetiva sobre a aprendizagem, que ultrapassa fronteiras e limitações.