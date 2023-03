Acidente em mina espanhola mata três jovens

Três pessoas morreram na sequência do colapso de parte de uma mina de potâssio, em Súria, na província de Barcelona. As vítimas são um geólogo e dois estudantes da Universidade Politécnica da Catalunha. Vários elementos do Governo regional deslocaram-se ao local para acompanhar as operações de resgate.

"Infelizmente, hoje devemos confirmar a morte de três jovens enquanto realizavam tarefas na mina. E, por isso, neste sentido, a primeira coisa que queremos transmitir são as nossas condolências às famílias dos três jovens, na casa dos trinta anos, mas também a todos os seus colegas de trabalho", disse o presidente do governo regional da Catalunha, Pere Aragonès.

O governo regional abriu uma investigação para apurar as causas do acidente. A mina tinha sido inspecionada recentemente e não há registo de irregularidades.

Mas já não é a primeira vez que há um acidente nesta mina. Em 2013, dois trabalhadores morreram num deslizamento de terras.