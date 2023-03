Biden apresenta orçamento para conquistar classe média em 2024

Com as eleições presidenciais a aproximarem-se a passos largos, Joe Biden pisca o olho ao eleitorado com novas medias orçamentais dirigidas ao coração da classe média. O presidente norte-americano apresentou esta quinta-feira o orçamento para o próximo ano, acedendo finalmente a taxar os mais ricos, com um imposto mínimo de 25% sobre a riqueza dos multimilionários.

Numa inversão das políticas criadas pelo antigo presidente Donald Trump, Biden pretende ainda aumentar para 28% o imposto sobre as empresas.

As medidas, prevê o Democrata, irão contribuir para uma redução de 3 mil milhões de dólares do défice federal, ao longo da próxima década.

"O meu orçamento vai pedir que os ricos paguem a sua quota-parte para que os milhões de trabalhadores que ajudaram a construir essa riqueza possam reformar-se com o Medicare para o qual pagaram".

Ainda de acordo com o plano orçamental, os impostos sobre os cidadãos que ganham mais de 400 mil dólares por ano vão também aumentar para garantir que o Medicare - o sistema de seguro de saúde financiado pelo governo para pessoas com mais de 65 anos - permaneça solvente e viável pelo menos nas próximas duas décadas..

É esperado que a maioria das propostas nesta área seja, no entanto, rejeitada pelos Republicanos no Congresso, por considerarem que o país deve fazer face à dívida pública com cortes nos gastos e não através do aumento de impostos.

Corrida contra a China no Indo-Pacífico

No campo da política internacional, o grande visado parece ser a China.

Num esforço para suplantar a influência de Pequim sobre nações insulares do Pacífico e mantê-las na órbita dos Estados Unidos, Washington está disposta a gastar mais de 7 mil milhões de dólares para financiar as Ilhas Marshall, Micronésia e Palau.