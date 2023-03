Um tiroteionum evento de Testemunhas de Jeová, em Hamburgo, Alemanha, esta quinta-feira à noite, fez "vários mortos" e feridos, de acordo com a polícia.

Só sabemos que várias pessoas morreram aqui; várias pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais Holger Vehren Porta-voz da Polícia de Hamburgo

Apesar de alguns meios de comunicação locais revelarem a ocorrência de seis ou sete mortes, as autoridades ainda não especificaram quantas vítimas resultaram do ataque.

Já durante a madrugada, a polícia de Hamburgo disse acreditar que ter havido apenas um atirador, presumindo-se que esteja entre os mortos.

Investigadores averiguam "motivo por trás do crime"

Eram 21h15 (hora local) quando os agentes foram chamados a intervir no tiroteio.

Chegados, pouco depois, à cena do crime, um salão das Testemunhas de Jeová, num edifício moderno de três andares num bairro do norte da cidade, a polícia deparou-se, no piso térreo, com pessoas que apresentavam ferimentos de bala e ouviu um tiro vindo de um piso superior.

Foi nesse andar que encontraram uma pessoa fatalmente ferida, que julgam ser um atirador.

O porta-voz da Polícia de Hamburgo, Holger Vehren, disse não haver indicação de que um atirador estivesse em fuga e que parecia provável que o responsável pelo massacre estivesse ou no edifício, ou entre os mortos.

Ainda de acordo com Vehren, os agentes não tiveram de usar as suas armas de fogo.

Nas proximidades, a estudante Laura Bauch, ouviu "cerca de quatro períodos de disparos", segundo disse à agência noticiosa alemã dpa. "Houve sempre vários disparos nestes períodos, aproximadamente com intervalos de 20 segundos a um minuto", acrescentou.

Durante a noite, os investigadores forenses puderam ser vistos a andar pelo edifício. De acordo com a polícia, "a investigação sobre o motivo por trás do crime continua".