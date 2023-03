Israel quer aumentar as suas exportações de gás para a Itália e a Europa.

O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, fez o anúncio durante a sua visita a Roma na sexta-feira, onde se encontrou com a sua homóloga Giorgia Meloni.

Netanyahu disse que o projeto poderia também passar pela possibilidade de criar um terminal de gás natural liquefeito no Chipre.

"A nossa cooperação no setor do gás com a Itália, que disse querer ser um centro de abastecimento de energia para a Europa e para muitas outras coisas, bem, nós queremos exatamente o mesmo e temos reservas de gás que estamos agora a exportar e gostaríamos de acelerar mais exportação de gás para a Europa através da Itália", disse o chefe do governo israelita.

Benjamin Netanyahu encontrou-se com o ministro italiano dos Negócios, Adolfo Urso, antes de se encontrar com a primeira-ministra italiana, na sexta-feira.

Adolfo Urso diz que a Itália está a trabalhar arduamente para se tornar "um centro europeu de gás" - para reduzir a sua dependência do gás russo, na sequência do início da guerra na Ucrânia.

O ministro afirmou: "Já estamos a cooperar no gás com a sua empresa nacional ( ENI), mas queremos expandir a cooperação", defendendo o projeto de "uma instalação GNL em Chipre, para aumentar a capacidade de exportação de gás de Israel para Itália, e de Itália para a Europa".

Israel começou a produzir e exportar gás depois de descobrir vários reservatórios ao largo da sua costa no início da década de 2010, mas falta-lhe um gasoduto para ligar as suas plataformas de perfuração no Mediterrâneo ao sul da Europa.

Outras opções para trazer o gás israelita à Europa incluem o projeto EastMed, a construção de um gasoduto submarino de quase 1.900 quilómetros (1.180 milhas) de comprimento, para ligar os campos de gás offshore de Israel ao sul da Europa através de Chipre e da Grécia.

O gás seria então transportado através do gasoduto Poseidon para Otranto, no sul de Itália.

Mas o projeto de seis biliões de euros só deverá estar a funcionar entre 2025 e 2027.