Milhares de migrantes chegaram a Itália de barco nos últimos dias

Um grupo de 700 migrantes, que chegaram nos últimos dias a Lampedusa, está a ser transferido para Porto Empedocle, na Sicília.

Os migrantes serão depois transferidos para diversos centros de acolhimento noutras regiões de Itália.

Desde o início do ano até 10 de março de manhã, mais de 17 mil migrantes tinham desembarcado em Itália, quase o triplo dos que desembarcaram no ano passado e no ano anterior.

A relação entre o Governo italiano e as ONGs em relação à gestão dos fluxos migratórios está a tornar-se cada vez mais conflituosa.

"Pedimos ao governo que se encarregue do resgate no mar. Eles vieram a Cutro para falar de tudo, exceto sobre a única coisa de que deviam falar, que era explicar-nos como vão garantir que todas as pessoas em perigo no mar serão resgatadas, tal como exige o direito internacional", apelou Giorgia Linardi, porta-voz da ONG "Sea Watch".

Com capacidade para um máximo de 400 pessoas, o centro de acolhimento para migrantes de Lampedusa acolheu nos últimos dias mais de duas mil pessoas.

Mais de 1.300 migrantes em barcos superlotados foram resgatados no sábado pela guarda costeira italiana.

No sábado milhares de pessoas manifestaram-se na cidade de Cutro, para pedir que acabem imediatamente com o massacre. A 26 de fevereiro num naufrágio morreram 79 pessoas.