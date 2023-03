Bashar al-Assad em Moscovo para reunião com Putin

Vladimir Putin recebe esta quarta-feira, em Moscovo, o presidente sírio Bashar al-Assad.

As conversações deverão centrar-se na reconstrução da Síria e no restabelecimento dos laços do país com a Turquia.

Segundo as informações avançadas pelo porta-voz do Kremlin, os dois líderes vão falar sobre "a reconstrução pós-guerra e a continuação do processo de paz, com destaque para a prioridade absoluta da soberania e integridade territorial da Síria".

O encontro acontece no dia em que se assinalam 12 anos da revolta que deu origem à guerra civil, que matou quase meio milhão de pessoas e deslocou metade da população do país.

Moscovo desempenhou um papel fundamental na luta contra grupos armados da oposição que tentavam derrubar o governo de Assad, através do apoio militar e da defesa de Damasco nas Nações Unidas.

O jornal pró-governamental Al-Watan, citando o jornal russo Vedomosti, afirmou ontem que os dois presidentes deverão discutir, entre outras coisas, "a normalização entre Damasco e Ancara", na qual a Rússia desempenha o papel de mediador.

Os vice-ministros dos negócios estrangeiros sírio, turco e russo, bem como um conselheiro sénior iraniano, deverão também realizar conversações hoje e amanhã em Moscovo, para discutir "esforços antiterroristas" na Síria.

A última visita pública do Presidente sírio a Moscovo foi em setembro de 2021.