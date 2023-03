Berlim criticada por financiamento militar lento

"Falta de tudo" ao Exército alemão, apesar do compromisso assumido pelo chanceler Olaf Scholz de um investimento massiço depois da invasão russa da Ucrânia.

Esta é, pelo menos, a análise feita pela comissária da Defesa do Bundestag, o Parlamento alemão.

Eva Högl afirma que ainda não foi gasto "nem um único euro" dos 100.000 milhões aprovados pelo Parlamento.

Vou começar pelo tópico do material e resumir numa frase: falta de tudo às forças armadas e têm tido ainda menos desde 24 de fevereiro de 2022. Isso aplica-se ao treino, aos exercícios e também ao equipamento no terreno. Eva Högl comissária da Defesa do Bundestag

Scholz foi aplaudido no ano passado, quando anunciou uma nova política que incluía um compromisso com o objetivo da NATO de aplicar 2 por cento do PIB na Defesa.

A comissária também pôs em causa o objetivo de recrutar 203.000 soldados até 2031.

As críticas de Högl juntam-se às de legisladores e oficiais que têm pedido um financiamento mais rápido para o Exército.

Mas, apesar da falta de investimento interno, a Alemanha tem enviado bastante assistência militar para a Ucrânia, no último ano, comprometendo-se nomeadamente com o fornecimento de tanques Leopard 2 modernos.