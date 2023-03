Diáspora turca sonha com mudanças em Ancara

A diáspora turca cresceu nos últimos anos, alimentada por quem foi obrigado a deixar o país devido ao conflito de ideias com o governo de Recep Tayyip Erdoğan. Mesmo além-fronteiras, são poucos os que arriscam dar a cara.

A Turquia prepara-se para eleições em Maio. Qualquer esperança da oposição em fazer cair Recep Tayyip Erdoğan do poder passa obrigatoriamente pelo voto de quem está fora do país.

O número de refugiados turcos na Alemanha aumentou consideravelmente desde 2016, depois do golpe de Estado falhado na Turquia. De acordo com o ministério do Interior da Alemanha, mais de 21 mil turcos receberam asilo desde então, para as organizações de direitos humanos, foi aí que se agravou a repressão das vozes críticas no país.

Existem cerca de três milhões de pessoas de origem turca na Alemanha. Salim Cevik, especialista em direitos humanos, acredita que a fuga dos dissidentes políticos termine com uma derrota de Erdogan, mas admite que o regresso de quem já saiu vai levar algum tempo.

Para quem já deixou a Turquia para trás, uma vitória da oposição seria um alívio mas a abrir-se a porta do regresso, haverá outra porta que se fecha.

As autoridades alemãs já confirmaram que quem regressar à Turquia, perderá o estatuto de refugiado.