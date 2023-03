A ministra da educação da Alemanha visitou Taiwan, esta terça-feira. Trata-se da primeira visita de nível ministerial à ilha em 26 anos.

Bettina Stark-Watzinger assinou um acordo de parceria tecnológica com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de Taiwan (NSTC).

O acordo visa "melhorar a cooperação com base em valores democráticos, transparência, abertura, reciprocidade e liberdade científica", explicou Bettina Stark-Watzinger.

Na cerimónia de assinatura em Taipé, as palavras foram bastante evocativas:

"É completamente normal que os funcionários de dois países realizem intercâmbios. E como país livre e democrático, Taiwan exercerá este direito sempre e sempre que possível no futuro," declarou Wu Tsung-tsong, Ministro, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

"É extremamente importante para o meu ministério e para mim promover a cooperação com parceiros com os mesmos interesses. Este acordo representa o reforço da cooperação com base em valores democráticos, transparência, abertura, reciprocidade e liberdade científica, para citar apenas alguns," afirmou Bettina Stark-Watzinger, ministra da Educação da Alemanha.

O acordo abrange a investigação conjunta em vários domínios, incluindo os semicondutores e a inteligência artificial.

A China, que considera a ilha como uma das suas províncias a ser retomada um dia, se necessário, pela força, "opõe-se fortemente" à visita que identificou como "maliciosa".