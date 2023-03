A tuberculose provoca 1,6 milhões de mortes por ano e afeta milhões de pessoas.

Por ocasião do dia mundial desta doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou um plano para reforçar a luta contra a tuberculose. O objetivo é que a doença seja erradicada até 2030.

O diretor geral da Organização Mundial de Saúde anunciou a extensão, por mais cinco anos, do plano lançado em 2018 para aumentar a investigação e propôs o desenvolvimento de novas vacinas.

"A tuberculose é uma doença evitável, tratável e curável. No entanto, ainda mata 1,6 milhões de pessoas por ano e afeta vários milhões, com enormes impactos nas famílias e comunidades. Não podemos verdadeiramente acabar com a tuberculose a não ser que nos dirijamos aos seus fatores: pobreza, subnutrição, diabetes, VIH, tabaco e consumo de álcool, más condições de vida e de trabalho, estigma e discriminação, e mais," explicou o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nós na OMS apelamos aos países para que acelerem os esforços para assegurar a todas as pessoas com tuberculose, a prevenção e os cuidados de qualidade de acesso, em conformidade com os esforços da OMS para alcançar a Cobertura Universal da Saúde (UHC em inglês) até 2030, particularmente para as populações mais vulneráveis," adiantou a diretora do Programa Mundial contra a Tuberculose da OMS, Tereza Kasaeva.

Em 2022, devido à redução dos serviços de resposta à doença provocada desvio de recursos para a luta contra a pandemia de Covid-19, registou-se o primeiro aumento de mortes anuais por tuberculose na última década.

No dia 24 de março comemora-se o Dia Mundial da Tuberculose. Foi a 24 de março de 1882 que Robert Koch anunciou a descoberta da causa da tuberculose – o bacilo da Tuberculose (mycobacterium tuberculosis).