Uma operação da polícia brasileira terminou com pelo menos 13 mortos em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Entre os mortos no Complexo do Salgueiro está o grande alvo da operação, o chefe do tráfico de drogas no Estado do Pará que estava foragido desde 2019.

A Polícia Civil informou que a operação tinha o "objetivo" de "capturar" os "líderes" da organização do Comando Vermelho", uma organização criminosa que surgiu no Rio de Janeiro mas que tem tentáculos em todo o país.

Os chefes, abrigados no Salgueiro, são acusados de serem responsáveis por "ataques contra agentes de segurança pública no Pará", onde cerca de 40 polícias foram assassinados ou mortos em confrontos desde 2021.