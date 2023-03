Honduras voltam as costas ao Taiwan e viram-se para a China

República Popular da China e Honduras reataram formalmente as relações diplomáticas. O anúncio foi feito pelo ministério dos Negócios Estrangeiros da China, que disse que "os dois governos tinham decidido reconhecer-se mutuamente e estabelecer relações diplomáticas com efeito imediato".

A medida surge na sequência do corte de relações entre a república centro-americana e o Taiwan, colocando um ponto final a um reconhecimento mútuo que vigorava desde a década de quarenta do século passado.

Taipé acusa a China de coagir e intimidar as autoridades hondurenhas para isolar cada vez mais o Taiwan no mundo da diplomacia, restam agora apenas 13 países que mantêm relações diplomáticas com Taiwan.