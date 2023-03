Schengen chega aos aeroportos croatas

Ainda não eram nove da manhã, hora local, quando aterrou em Pula, na Croácia, um voo proveniente da Polónia, o primeiro a chegar ao país sem que os passageiros tivessem necessidade de realizar qualquer controlo fronteiriço. Muitos foram apanhados de surpresa.

Desde o início do ano que a Croácia faz parte do espaço Schengen, no que diz respeito às fronteiras terrestres e marítimas, mas só este domingo a medida foi implementada igualmente pelo espaço aéreo.

O desfasamento deveu-se à necessidade de adaptar os aeroportos croatas a uma nova realidade, que além de simplificar o processo, deverá resultar ainda num aumento considerável no número de passageiros.

Com a entrada da Croácia no espaço Schengen, Bulgária, Roménia, Chipre e República da Irlanda são agora os únicos países da União Europeia fora do espaço de livre circulação.