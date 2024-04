Comércio fechado ao domingo: Medida positiva para uns, pesadelo para outros

De Euronews

Desde julho do ano passado que o comércio na Croácia só está autorizado a abrir 16 domingos por ano. Os sindicatos aplaudem a medida, mas os empresários queixam-se.

Muitos empresários na Croácia estão descontentes com a lei que entrou em vigor em julho do ano passado e obriga as lojas a fechar na maior parte dos domingos e autoriza a abertura apenas 16 domingos por ano.

A lei está a afetar sobretudo as lojas mais pequenas, com vários proprietários a queixar-se de que tiveram de fazer despedimentos para poderem fazer face à quebra nas receitas. O domingo costumava ser o dia mais lucrativo para o comércio, depois do sábado. Os receios aumentam com o aproximar da época turística.

Já os sindicatos estão contentes com a medida, pois a lei permite aos trabalhadores passar mais tempo com as famílias.

O Ministério do Turismo diz que as receitas com os visitantes estrangeiros subiram no ano passado e isso mostra que a lei não impediu o crescimento. O governo está igualmente contente com os números dos primeiros meses deste ano.