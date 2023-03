COI defende participação de atletas russos e bielorrussos nas competições

O Comité Olímpico Internacional recomendou esta terça-feira a participação de atletas russos e bielorrussos nas competições internacionais, a título individual sob bandeira neutra. Em relação à participação nos Jogos Olímpicos de Paris, do próximo ano, o presidente do Comité disse que uma decisão será tomada no "momento apropriado".

"Primeiro, os atletas com passaporte russo ou bielorrusso devem competir apenas como atletas individuais neutros. Segundo, as equipas de atletas com passaporte russo ou bielorrusso não podem participar. Terceiros, os atletas que apoiam ativamente a guerra não podem competir. O pessoal de apoio que apoia ativamente a guerra não pode ser inscrito", disseThomas Bach em conferência de imprensa, depois da reunião do Comité Executivo do organismo.

A decisão acontece depois de vários protestos contra a participação destes atletas, e da ameaça de boicote dos Jogos Olímpicos de Paris por parte da Ucrânia. As reações foram rápidas. Entre elas está a do vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, que fala de "um dia de vergonha", e da ministra alemã do Desporto que descreve a decisão como um “estalo na cara".