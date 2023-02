O Comité Olímpico da Ucrânia pode vir a boicotar os Jogos Olímpicos de Paris'2024.

A decisão conta com o apoio de vários presidentes de federações desportivas ucranianas.

Em causa está a eventual participação de atletas russos e bielorrussos com bandeira neutra nos Jogos Olímpicos bem como em outras competições internacionais.

A Polónia, Estónia, Letónia e Lituânia apoiam a posição da Ucrânia.

Dentro de alguns meses será conhecida a decisão final, depois de se tornarem claras as posições das organizações desportivas e das federações internacionais, bem como do próprio Comité Olímpico Internacional (COI).

"Não podemos comprometer-nos com esta situação, quando os ucranianos estão a morrer, quando as nossas mulheres e crianças morrem, quando as nossas cidades são bombardeadas. Já foram destruídas 344 instalações desportivas. 220 atletas já morreram. Neste momento, não podemos aceitar a admissão de atletas russos e bielorrussos", sublinhou Vadim Gutzeit, presidente do Comité Olímpico da Ucrânia e medalha de ouro em esgrima, em Barcelona1992.

Na próxima semana, o Comité Olímpico Ucraniano deverá dar a conhecer a posição aos dirigentes das federações desportivas nacionais e internacionais.

Dependendo das reações e decisões posteriores do Comité Olímpico Internacional, haverá outra assembleia para decidir os passos a seguir.

Chama Olímpica de Paris'2024 sai de Marselha

A polémica ensombrou o anúncio da escolha da cidade de Marselha como ponto de partida para o percurso da chama olímpica em abril.

Tony Estanguet, do Comité Organizador, diz que se trata de uma escolha "natural e evidente."

Acrescentou que Marselha é uma cidade "apaixonada pelo desporto, calorosa, popular e multicultural."

O percurso completo da chama, entre Marselha, na primavera de 2024, e Paris deverá ser conhecido em maio deste ano.

A cidade do sul de França vai ainda receber as provas de vela a par de dez encontros dos torneios feminino e masculino de futebol, no estádio Vélodrome.

Os Jogos Olímpicos de Paris'2024 decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.