Zelenskyy contra neutralidade nos Jogos Olímpicos

O presidente Volodymyr Zelenskyy criticou a integração de atletas russos e bielorrussos nos próximos Jogos Olímpicos, a realizar-se em 2024. O presidente ucraniano dirigiu parte da mensagem diária ao presidente do Comité Olímpico Internacional, após Thomas Bach ter-se manifestado favorável à participação de desportistas dos dois países sob bandeira neutra.

"Não existe tal coisa como neutralidade quando uma guerra como esta está a decorrer. E sabemos quantas vezes as tiranias tentam usar os desportos para os seus interesses ideológicos. É óbvio que qualquer bandeira neutra de atletas russos está manchada de sangue", defendeu o chefe de Estado ucraniano.

Zelenskyy convidou ainda Bach a visitar Bakhmut, "para que possa ver com os seus próprios olhos que a neutralidade não existe".

Ucrânia quer reforçar poderio militar

Ainda esta sexta-feira a Ucrânia mostrou interesse em receber caças F-16 para ajudar a combater a Rússia. No entanto, Kiev reconhece que para pilotar as aeronaves, os pilotos teriam de ter no mínimo seis meses de formação.