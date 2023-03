Turismo espanhol aponta a novo recorde em 2023

O turismo em Espanha regressou aos níveis pré-pandemia e no mês de janeiro, mais de quatro milhões de estrangeiros visitaram o país. Estima-se que em 2023 seja batido o recorde quer no número de turistas, quer na quantidade de dinheiro que deixam na economia espanhola.

Dados da Aliança Hoteleira de Espanha revelam que em março foi alcançada uma ocupação de 72%, nunca antes registada neste mês, e que para a semana santa a ocupação pode superar os 90%.

Cada turista gasta em média 1250€ durante a sua estadia e se tivermos em conta a inflação, tudo indica que as receitas com o turismo expludam este ano.

Especialistas em recursos humanos calculam que Espanha tenha necessidade de um reforço de pelo menos sessenta mil trabalhadores nos setores de turismo e hotelaria para fazer face à afluência prevista.

Uma realidade que contrasta com uma taxa de desemprego de 13%, mais do dobro da média europeia. No setor do turismo, Espanha tem motivos para sorrir.