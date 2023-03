Rei Carlos III inicia visita à Alemanha com aproximação da UE em vista

Os reis de Inglaterra, Carlos e Camila, foram recebidos, esta quarta-feira, em Berlim, com honras militares pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier,e a primeira-dama Elke Budenbender, no início da visita de Estado de três dias à Alemanha.

Após a comitiva britânica se ter visto obrigada a adiar uma passagem por França, devido às manifestações que têm ocorrido no país, esta viagem é a primeira além-fronteiras do monarca enquanto rei de Inglaterra.

Os gestos de aproximação evidentes deixam claro o propósito da deslocação: foratelecer os laços diplomáticos com a Europa depois do Brexit. Ou, como colocou o chefe de Estado alemão numa declaração pública, "começar um novo capítulo", no dia em que se celebrava seis anos "de o Reino Unido ter iniciado o processo de saída da União Europeia",

A aproximação política de Carlos a líderes europeus tinha já conhecido um outro episódio. No final de fevereiro, o rei britânico recebeu no Castelo de Windsor a presidente da Comissão Ursula von der Leyen, após a União Europeia e o Reino Unido terem chegado a acordo sobre a Irlanda do Norte.