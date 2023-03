A deslocação a França do Rei Carlos III, do Reino Unido, foi adiada devido ao momento de contestação ao governo gaulês que se se faz sentir nas ruas francesas e que terá um novo dia de protesto na terça-feira (28 de março), anunciou o Palácio do Eliseu esta sexta-feira.

A visita do monarca, a primeira após suceder no trono à mãe Isabel II, estava marcada para acontecer entre domingo e quarta-feira, mas fica em suspenso por "decisão dos governos francês e britânico, após uma chamada telefónica, esta manhã, entre o Presidente da República e o Rei".

O adiamento é justificado num comunicado da residência oficial de Emmanuel Macron com o desejo francês de receber "Sua Majestade o Rei Carlos III nas condições que correspondem à relação de amizade" entre França e Inglaterra.

A nova data para a histórica visita do novo Rei do Reino unido será decidida "o mais rapidamente possível".