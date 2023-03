Carlos III no Bundestag: Invasão russa "ameaça a segurança da Europa"

Um momento histórico, protagonizado por Carlos III. O rei de Inglaterra foi o primeiro monarca a discursar no Bundestag, o Parlamento alemão.

Carlos III e a esposa, Camila, participaram ontem num banquete de Estado em Berlim, organizado pelo presidente alemão Frank-Walter Steinmeier.

A deslocação à Alemanha constitui a primeira visita oficial do monarca, com o objetivo de fortalecer laços com a Europa na era do pós-Brexit.

(notícia em atualização)