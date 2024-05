O que está a fazer o antigo líder iraniano Ahmadinejad numa visita secreta a Budapeste?

De Euronews

Em declarações à Euronews, a Embaixada de Israel na Hungria criticou a decisão de convidar o ex-presidente iraniano, que nega o Holocausto, a discursar numa universidade de Budapeste.

A conferência do antigo presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad numa universidade húngara suscitou a condenação da Embaixada de Israel em Budapeste e da comunidade judaica do país.

Ahmadinejad, conhecido pela sua hostilidade em relação a Israel e pela negação do Holocausto, vai dar duas palestras na Universidade Nacional de Serviço Público (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ou NKE) na terça e quarta-feira, a convite do reitor, Gergely Deli.

De acordo com os jornais iranianos, a NKE convidou o político para uma reunião científica sobre "valores comuns no ambiente global".

O jornal persa Hammihan referiu que Ahmadinejad irá falar como "convidado especial" sobre a importância de enfrentar as ameaças contra o ambiente. Prevê-se que a reunião seja à porta fechada, uma vez que não foi anunciada no site da NKE.

Entretanto, surgiram nas redes sociais iranianas imagens de Ahmadinejad com Deli.

A Euronews divulgou a informação na terça-feira e tentou contactar a universidade sobre a visita de Ahmadinejad, mas não obteve resposta.

O gabinete de imprensa da NKE declarou que não pretendia fazer quaisquer comentários. O Ministério dos Negócios Estrangeiros húngaro também não prestou esclarecimentos.

Visita "ofende gravemente" a comunidade judaica húngara

A Embaixada de Israel na Hungria reagiu entretanto à notícia, afirmando que a visita de Ahmadinejad a Budapeste é um insulto à "memória das vítimas".

A visita de Ahmadinejad "ofende gravemente e espezinha a memória dos cerca de 600.000 judeus húngaros que foram assassinados durante o Holocausto", afirmou a embaixada em comunicado enviado à Euronews.

De acordo com a declaração, o antigo Presidente iraniano é "um autoproclamado negacionista do Holocausto, diretamente responsável pelos eventos que ridicularizam, menosprezam e questionam o Holocausto e as suas vítimas", numa referência à conferência de dois dias "Revisão do Holocausto: Visão Global", realizada em Teerão em 2006.

O comunicado lembra ainda que, enquanto presidente iraniano, Ahmadinejad apelou regularmente à destruição de Israel.

Ahmadinejad quando ainda era presidente do Irão, numa cerimónia em 2006 AP Photo/Vahid Salemi

A Associação das Congregações Judaicas Húngaras, Mazsihisz, também criticou o convite a Ahmadinejad.

Em comunicado, a associação afirma ser incompreensível que a direção da Universidade Nacional de Serviços Públicos "tenha permitido que Ahmadinejad, que é antissemita até à medula, dê uma palestra numa das universidades de elite da Hungria".

"Não é apenas escandaloso, mas também doloroso, que o antigo Presidente iraniano esteja em Budapeste nos dias em que a comunidade judaica húngara recorda as vítimas [do Holocausto] há 80 anos neste país e em Auschwitz".

"A receção de Ahmadinejad em Budapeste ofende profundamente a comunidade judaica húngara, que chora os seus mortos assassinados", acrescenta o comunicado.

Mazsihisz pediu um pedido de desculpas da "direção do NKE" à "comunidade judaica húngara ofendida" e exigiu que o Governo húngaro "explique como é que, à luz das excelentes relações israelo-húngaras e da política governamental de apoio à comunidade judaica húngara, a visita de Ahmadinejad à Hungria pôde acontecer".

Negação do Holocausto

Ahmadinejad, que foi Presidente da República Islâmica entre 2005 e 2013, não é conhecido como um ambientalista, mas sim pelas suas opiniões extremistas islâmicas, anti-EUA, anti-Israel e de negação do Holocausto.

Foi um dos proponentes do programa nuclear iraniano e proibiu os inspetores da ONU de visitarem as instalações nucleares do país.

Durante a sua presidência, a situação dos direitos humanos e das minorias no Irão também se deteriorou drasticamente.

Em 2005, num discurso em que elogiava o revolucionário islâmico iraniano Ayatollah Khomeini, que foi o primeiro líder supremo do Irão a partir de 1979, Ahmadinejad anunciou que "Israel deve ser varrido do mapa".

Chamou repetidamente ao Holocausto um "mito" que foi fabricado apenas para que o povo judeu pudesse criar o seu próprio Estado.